Китай возобновил торговлю фьючерсами на гособлигации

Китай возобновил торговлю фьючерсами на государственные облигации после 18-летнего запрета с 6 сентября, пишут Вести.ru.

Председатель Китайской комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Сяо Ган заявил, что фьючерсы на гособлигации дадут финансовым учреждениям больше возможностей для защиты от рисков и распределения активов.

Торги такими инструментами будут способствовать интернационализации юаня, так как у иностранных инвесторов, а также у центральных банков теперь есть еще один способ управления своими вложениями в долговые обязательства КНР, отметил Сяо Ган.

Поначалу подобные операции будут доступны брокерам, взаимным фондам и наиболее богатым розничным инвесторам. Банки и страховщики пока не могут участвовать в торгах.

Объем сегодняшних торгов составил 34 тыс. фьючерсных контрактов на 1 млн юаней каждый.

Китай запретил торговлю фьючерсами на государственные облигации в 1995 г. после скандала, связанного с большим объемом коротких позиций, который привел к крупным убыткам государственного брокера.

По официальной статистике, объем государственных облигаций Китая в обращении составил 8,07 трлн юаней ($1,3 трлн) по состоянию на конец 2012 г.

Примечательно, что Комиссия по ценным бумагам Китая ввела условные торги такими фьючерсами еще в феврале 2012 г. и тогда же появились слухи о возможном запуске фьючерсов в 2013 г.

Возобновление обращения такого инструмента должно повысить прозрачность на рынке облигаций, а также увеличить возможности инвесторов по хеджированию рисков.