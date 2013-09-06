Украинский фондовый рынок снова закрылся разнонаправленно

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 6 сентября, повысился на 0,23% – до 828,29 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 23,1 млн грн, из них на фондовом рынке – 18 млн грн, на срочном рынке – 5,1 млн грн.

Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Укрнафты" (+1,47%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 1,96% – до 293,26 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 4,818 млрд грн.