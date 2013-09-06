Эксперт: на рынок акций давят новости из США и военный конфликт в Сирии

Инвесторы расценили статистику с рынка труда США как сигнал к скорому сокращению программы количественного смягчения (QE3), поскольку Федеральный резерв в качестве ориентира своей дальнейшей политики обозначил именно уровень безработицы.

Такое мнение высказала в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

Она подчеркнула, что "внимание игроков в ходе сегодняшней сессии было сосредоточено на ожидаемых статданных по рынку труда США. До выхода статистики игроки заняли выжидательную позицию, а фондовые индикаторы консолидировались на уровнях вчерашнего закрытия".

По словам Лаврик, публикация ежемесячного отчета по занятости в Штатах дала краткосрочный импульс к покупкам. Однако после движения вверх последовал весьма существенный откат рынков вниз. Согласно данным Минтруда США, прирост занятости оказался меньше прогноза аналитиков на 11 тыс. и составил 169 тыс., Уровень безработицы напротив, превзошел ожидания, снизившись до 7,3%.

Кроме того, добавила аналитик, давление на рынки оказала информация о том, что Россия окажет поддержку Сирии в случае начала военных действий. "Информационный фон, создаваемый вокруг геополитических событий на Востоке, усиливает беспокойство инвесторов относительно возможных масштабов боевых действий и их последствий", - отметила она.

Лаврик ожидает в начале следующей недели очередную порцию негатива, связанную с военным конфликтом в Сирии и спекуляциями на тему сокращения программы выкупа активов Федрезервом США.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 6 сентября, повысился на 0,23% – до 828,29 пункта. Общий объем торгов составил 23,1 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 1,96% – до 293,26 пункта. Общий объем торгов составил 4,818 млрд грн.