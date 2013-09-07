Microsoft планирует выкупить облигации Nokia на 2 млрд долл.

Американская компания Microsoft планирует выкупить конвертируемые облигации Nokia Oyj на сумму 2 млрд долларов, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство Блумберг.

Цель сделки - помочь финской компании выплатить заем, использованный для покупки доли германского концерна Siemens AG в предприятии Nokia Siemens Networks - NSN, НСН.

Облигации будут погашены после завершения покупки компанией "Майкрософт" мобильного подразделения "Нокиа" в первом квартале 2014 года, сообщает агентство.

В июле "Нокиа" согласилась приобрети 50% акций компании "Сименс" за 1,7 миллиарда евро. Соглашение предусматривало, что 1,2 млрд будут выплачены наличными, а после закрытия сделки "Нокиа" выплатит остальные 500 млн евро, которые получит от немецкого концерна в виде кредита. Для осуществления операции "Нокиа" также взяла заем в размере 1,2 млрд евро у банка JP Morgan Chase.

Как сообщал УНИАН, финская Nokia, один из крупнейших производителей телефонов в мире, заключила соглашение о продаже подразделения Devices & Services по производству и обслуживанию мобильных телефонов компании Microsoft за 5,44 миллиарда евро, сообщается в пресс-релизе Nokia

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