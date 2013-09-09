WIG Ukraine за неделю потерял более 3%

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавской фондовой биржи WIG Ukraine на прошлой неделе просел на 3,16%, закрывшись на уровне лишь немногим больше, чем минимальные значения последних пяти торговых сессий - 527,85 пункта.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, украинский индекс просел меньше, чем основные индикаторы польского фондового рынка WIG20 и WIG, которые потеряли 6,1% и 4,1%, соответственно

Среди 11 компаний из Украины, котирующихся на главной площадке Варшавской биржи, на прошлой неделе подорожали бумаги только IMC (+1,15%) и Westa (+1,8%).

Лидером падения стали акции производителя молочных продуктов Milkiland, потерявшие более 10% своей стоимости, угледобывающей Сoal Energy (-8,3%) и второй крупнейшей украинской компании на польской бирже Astarta (-7,6%).

Крупнейшая украинская компания ВФБ Kernel за последние пять сессий потеряла 0,4% своей капитализации.

Падение стоимости других компаний из Украины составило в пределах 1-5%.

Индекс компаний из Центральной и Восточной Европы, в который также входят украинские эмитенты, просел на прошлой неделе на 0,23%.

Как сообщал УНИАН, WIG Ukraine, несмотря на рост основных индексов польского рынка, закончил август 5,6% минусом.

Справка УНИАН. Варшавская биржа начала рассчитывать WIG-Ukraine, в который входят 11 компаний из Украины, котирующихся на главной площадке, c мая 2011 года с базовых 1000 пунктов.

В апреле текущего года индекс достиг своего исторического минимума на уровне 486,76 пункта.

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