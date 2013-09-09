Украинский фондовый рынок начал неделю с уверенного роста - индекс украинских акций UX по состоянию на 12:30 на торгах в понедельник, 9 сентября, повысился на 1,25% - до 838,68 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

Объем торгов на фондовом рынке составил 3,7 млн грн при общем объеме торгов в 6,2 млн грн.

Лидером повышения среди индексных ценных бумаг стали акции "Мотор Сичи" (3,22%).

На европейских фондовых рынках в понедельник наблюдается разнонаправленное движение. Британский индекс FTSE 100 на торгах снизился на 0,3%, немецкий DAX повысился на 0,04%.