Украинский фондовый рынок начал неделю с уверенного роста
13:21, 09 сентября 2013Фондовый рынок
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Украинский фондовый рынок начал неделю с уверенного роста - индекс украинских акций UX по состоянию на 12:30 на торгах в понедельник, 9 сентября, повысился на 1,25% - до 838,68 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.
Объем торгов на фондовом рынке составил 3,7 млн грн при общем объеме торгов в 6,2 млн грн.
Лидером повышения среди индексных ценных бумаг стали акции "Мотор Сичи" (3,22%).
На европейских фондовых рынках в понедельник наблюдается разнонаправленное движение. Британский индекс FTSE 100 на торгах снизился на 0,3%, немецкий DAX повысился на 0,04%.
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