Общий объем торгов на Украинской бирже за неделю вырос на 46,6%

Общий объем торгов на "Украинской бирже" за неделю со 2 по 6 сентября увеличился на 46,6% и составил 155,6 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской биржи.

Объем торгов на срочном рынке Украинской биржи за неделю вырос на 33,19% и составил 36,3 млн грн.

Объем торгов ценными бумагами за неделю составил 119,3 млн грн (из них объем торгов акциями - 116,3 млн грн).

По состоянию на 5 сентября 2013 года для обеспечения исполнения договоров по ценным бумагам, заключенных на Украинской бирже, в депозитарии предварительно зарезервированы денежные средства на сумму 34 млн грн и ценные бумаги на сумму 551,6 млн грн.

По итогам торгов за неделю со 2 по 6 сентября 2013 года Индекс украинских акций, рассчитываемый Украинской биржей, понизился на 1,37% - с 839,79 до 828,29 пункта.

Лидерами влияния на Индекс украинских акций стали именные простые акции ПАО "Мотор Сич", влияние которых составило -6,77 индексных пункта, ПАО "Донбассэнерго" (-4,41) и ПАО "Райффайзен Банк Аваль" (-2,38).

Лидерами оборота за неделю стали акции "Мотор Сич", объем торгов по которым составил 5 млн грн, на втором месте бумаги "Укрнафты" - 1,7 млн грн, далее следует "Райффайзен Банк Аваль" - 1,57 млн грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 27,29%, 9,38% и 8,44% соответственно.