Мировые фондовые рынки начали неделю со смешанной динамики

Глобальные финансовые рынки начали неделю смешанной динамикой, говорится в аналитическом отчете инвестиционной компании Eavex Capital, которым располагает агентство УНИАН.

Как отмечается в отчете, фьючерсы на S&P500 находятся в незначительном «плюсе», открытие европейских площадок было в символическом «минусе». На инвесторов продолжает давить неопределенность ситуации вокруг Сирии. Прошедший на прошлой неделе саммит глав государств «Большой двадцатки» не принёс никаких существенных решений по острому вопросу.

Торги в Азии в понедельник проходят на положительной территории. Японский Nikkei 225 вырос более чем на 2% на фоне новостей о том, что Токио выбрали столицей олимпийских игр 2020 года. «Для японской экономики олимпиада является хорошей новостью, так как большинство спортивных объектов в стране уже построены, поэтому инвестиции ожидаются в уже существующую инфраструктуру», - говорится в отчете.

Как отмечается в отчете, в последнюю торговую сессию прошлой недели индексу Украинской биржи удалось подняться на 0,2%. Движущей силой рынка выступили бумаги «Райффайзен Банка Аваль» и «Мотор Сичи», которые подорожали на 1,3% и 0,8% соответственно. В это же время, значительно хуже других «голубых фишек» смотрелись акции «Укрсоцбанка», их котировки упали на 4,2%. Фьючерсные контракты с исполнением в следующий понедельник снизились в цене на 0,4% - до 833 пунктов.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 6 сентября, повысился на 0,23% – до 828,29 пункта.