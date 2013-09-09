Индекс Московской биржи вырос до максимума с конца марта

Рынок акций России в понедельник, 9 сентября, уверенно растет на фоне позитивных новостей из Азии. Индекс ММВБ достиг максимума с конца марта. Победа Сергея Собянина с небольшим превышением уровня 50% на выборах мэра Москвы создает риски масштабных протестных акций оппозиции, однако аналитики не ожидают их серьезного влияния на рынки, передает ПРАЙМ.

Так, индекс ММВБ уже вырос на 1,8% - до 1448,62 пункта (в течение дня он поднимался до 1455,28 – максимума с 25 марта), а индекс РТС - на 1,96%, до 1371,84 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Позитивная динамика фондовых площадок азиатского региона создала условия для уверенного роста рынка акций РФ. Участников торгов порадовали сведения по внешнеторговому балансу Китая: профицит торговли составил в августе 28,52 миллиарда долларов, в то время как аналитики ожидали его на уровне 20 миллиардов. Экспорт вырос на 7,2%, импорт - на 7%.

Цены производителей в стране снизились в августе в годовом выражении на 1,6% при прогнозе снижения на 1,7%. Месяцем ранее они уменьшились на 2,3%. Годовая инфляция в августе составила 2,6%, оправдав ожидания аналитиков.

Рост японского ВВП в апреле-июне 2013 года, по обновленной оценке, составил 0,9% в квартальном исчислении и 3,8% в годовом. В середине августа сообщалось о росте на 0,6% в квартальном и 2,6% - в годовом исчислении. Позитивная динамика ВВП отмечается в Японии третий квартал подряд. Кроме того, рост фондовых рынков поддержало известие о победе заявки Токио на проведение Олимпийских игр 2020 года.

Вслед за Азией рынок акций РФ поднялся к максимальным уровням с конца марта по индексу ММВБ – выше 1455 пунктов.

В лидерах роста оказались акции "Уралкалия" (+6,6%) на фоне надежд на скорое разрешение конфликта компании с Белоруссией после появления сообщений о возможном выходе миллиардера Сулеймана Керимова из "Уралкалия".

Акции "Газпрома" (+2,7%) продолжают расти по инерции после выхода на прошлой неделе сообщений о сотрудничестве концерна с Китаем.

Акции "Ростелекома" RTKM +3,00% дорожают на 3,1%.

Как считают эксперты, в ближайшее время биржевые индексы РФ должны отойти на чуть более низкие уровни поддержки, чтобы оттуда еще раз попробовать развернуться наверх.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день созданная в ходе объединения ММВБ и РТС Московская биржа владеет 43% Украинской биржи и контрольным пакетом в фондовой бирже ПФТС.

Переговоры об объединении Украинской биржи и ПФТС ведутся уже на протяжении нескольких лет после объединения их акционеров - российских ММВБ и РТС.