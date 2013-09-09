Крупнейшая фармацевтическая компания продает бренды Lucozade и Ribena

Одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний, британская GlaxoSmithKline (GSK), достигла соглашения о продаже японскому производителю Suntory Beverage&Food Ltd. брендов Lucozade и Ribena, под которыми выпускает различные напитки, за 1,35 миллиарда фунтов стерлингов денежными средствами (2,1 миллиарда долларов), сообщает ПРАЙМ со ссылкой на пресс-релиз GSK.

Закрытие сделки, которой предстоит получить одобрение регуляторов, ожидается до конца текущего года. Бренды продаются в рамках стратегического пересмотра активов, в результате которого GSK хочет уделять больше внимания ключевым фармацевтическим продуктам, особенно на развивающихся рынках. Прибыль от сделки компания планирует направить на сокращение долгов и общие корпоративные нужды.

"Бренды Lucozade и Ribena внесли огромный вклад в прибыль GSK за все эти годы, но сейчас настало время продать их, так как мы хотим сфокусироваться на фармацевтическом бизнесе. Их будущее находится в хороших руках - у Suntory Beverage&Food отлаженный бизнес и амбициозные планы роста", - считает директор по стратегии GSK Дэвид Редферн (David Redfern).

Suntory Beverage&Food Ltd., как отмечается в сообщении, заняла в прошлом году четвертое место в мире по объему продаж безалкогольных напитков и второе место на японском рынке. Штаб-квартира компании, входящей в группу Suntory Group, находится в Токио. Ключевые регионы присутствия - Япония, Юго-Восточная Азия, Океания и Европа.

GlaxoSmithKline является одной из крупнейших в мире фармкорпораций, штат сотрудников насчитывает около 100 тысяч человек. Штаб-квартира компании расположена в британском Брентфорде. GSK имеет представительства во всех федеральных округах России, штат сотрудников насчитывает около 700 человек. В 1997 году в России было создано СП "SmithKline Beecham - Биомед", являющееся частью глобальной производственной сети GlaxoSmithKline.