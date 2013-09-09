Норвегию ожидает масштабная приватизация

Вероятное новое правительство Норвегии, состоящее из консерваторов и их союзников, намерено приватизировать многие доли в государственных компаниях, сообщает The Financial Times. В частности, могут быть сокращены пакеты в крупнейших корпорациях, включая нефтегазовую Statoil, телекоммуникационного оператора Telenor и производителя удобрений Yara.

Долю в Statoil консерваторы хотят уменьшить с 67 до 51 процента, в Telenor с 54 до 51 процента, а в Yara с 36 до 34 процентов. Кроме того, в партии намерены продать акции авиакомпании SAS, компании рыбной промышленности Cermaq и ряда других крупных фирм. По словам депутата местного парламента от Консервативной партии Свейна Флаттена, увеличение доли частного сектора повышает добавленную стоимость и увеличивает возможности дальнейшего развития компаний, переадет lenta.ru.

Госсектор в Норвегии до сих пор является ключевой частью экономики. Примерно 33 процента стоимости всех компаний, прошедших листинг на бирже в Осло, принадлежит государству. Кроме того, значительным процентом владеет местный фонд, также связанный с правительством.

Нынешнее руководство страны также объявляло о приватизации некоторых компаний. Однако эти планы так и не осуществились, более того, доля в той же Cermaq увеличилась.

Выборы в Норвегии состоятся 9 сентября. Хотя пока правящая Партия труда и консерваторы набирают по опросам примерно одинаковое количество голосов, правоцентристская коалиция сможет взять в парламенте 97 мест против 68 у левоцентристской. Для формирования большинства нужно 85 голосов.