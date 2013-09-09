Общий объем торгов на ПФТС на прошлой неделе снизился в 1,8 раза

Общий объем торгов ценными бумагами на фондовой бирже ПФТС со 2 по 6 сентября снизился по сравнению с предыдущей неделей в 1,8 раза - до 3,7 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Объем торгов на рынке государственных облигаций на ПФТС по итогам торгов 2-6 сентября составил 3,07 млрд грн (на 38,5% меньше по сравнению с предыдущей неделей).

Торговый оборот на рынке акций на ПФТС на прошлой неделе составил 136 млн грн (на 78,7% меньше, чем на предыдущей неделе).

Объем торгов на рынке корпоративных облигаций 2-6 сентября составил 494,3 млн грн (на 68,8% меньше).

На рынке инвестиционных сертификатов торговый оборот составил 3,7 млн грн (на 88,8% меньше).

Справка УНИАН. Общий объем торгов ценными бумагами на фондовой бирже ПФТС с 26 по 30 августа вырос по сравнению с предыдущей неделей на 2,48 млрд грн, или на 55%, - до 6,97 млрд грн.