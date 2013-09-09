Индекс Украинской биржи повысился на 0,95%, индекс ПФТС - на 0,35%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 9 сентября, повысился на 0,95% – до 836,17 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 22 млн грн, из них на фондовом рынке – 17,7 млн грн, на срочном рынке – 4,4 млн грн.

Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Донбассэнерго" (+2,18%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,35% – до 294,28 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 360,5 млн грн.