Украинский рынок акций вырос вопреки настроениям на зарубежных площадках - эксперт

Украинский рынок акций начал текущую неделю на позитивной ноте вопреки смешанным настроениям на зарубежных фондовых площадках.

Об этом сказала в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

Он уточнила, что «в преддверии экспирации фьючерса на индекс Украинской биржи возможна раскорреляция отечественного биржевого индикатора с мировыми рынками».

По словам Лаврик, в фокусе инвесторов остается военный конфликт США и Сирии. «Президент Штатов Барак Обама настроен радикально и призывает конгрессменов проголосовать в среду, 11 сентября, за нанесение военного удара по сирийскому государству. В то же время, большинство конгрессменов не разделяют мнения лидера США, как, собственно, и американские граждане. Такая ситуация несколько успокаивает участников торгов, и мы видим попытки отыграть потери, понесенные биржами в конце августа, когда геополитическая ситуация достигала своего апогея. Напомним, что завтра состоится выступление Барака Обамы перед нацией», - отметила аналитик.

Кроме того, добавила она, игроки продолжают спекулировать на тему предстоящего заседания Федрезерва США. Экономисты сходятся во мнении, что ФРС уже в сентябре снизит объем выкупа активов с 85 млрд долл. до 75 млрд. долл. «Скорее всего, Федрезерв не пойдет на более существенное сокращение программы QE3, чтобы не спровоцировать падение фондовых рынков и не замедлить восстановление американской экономики, учитывая невысокий прирост занятости в «штатах. Сокращение выкупа активов на 10 млрд. долл. уже учтено в движении рынков», - объяснила Лаврик.

Аналитик также отметила, что во вторник перед открытием отечественных торгов ожидается публикация неплохих данных по промпроизводству в Китае. «Однако, как показал сегодняшний день, даже позитивная статистика из Поднебесной не может оказать должную поддержку рынкам», - полагает она.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 9 сентября, вырос на 0,95% – до 836,17 пункта. Общий объем торгов составил 22 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 0,35% – до 294,28 пункта. Общий объем торгов составил 360,5 млн грн.