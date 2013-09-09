Стоимость акций "Уралкалия" активно растет на слухах

На фоне слухов о продаже пакета акций "Уралкалия", принадлежащего Сулейману Керимову, котировки акций компании вырвались в лидеры роста на российском рынке, хотя Nafta Moskva информацию о продаже опровергла.

7 сентября адвокат Александр Добровинский со ссылкой на "достоверный информационный ресурс, который никогда не подводил", сообщил о том, что Сулейман Керимов продал большой пакет акций "Уралкалия".

Nafta Moskva, представляющая интересы Керимова, информацию о продаже акций опровергла, сообщают Вести.ru.

Керимов владеет 21,75% "Уралкалия" через фонд Suleyman Kerimov Foundation, которому сейчас принадлежат все активы сенатора. Такой пакет по состоянию на закрытие пятницы, исходя из котировок в Лондоне, стоил 3,1 млрд долл.

На фоне таких новостей акции компании пользуются активным спросом со стороны инвесторов. По состоянию на 13:0 мск на Московской бирже стоимость акций выросла на 6,63% до 173,59 руб. На LSE стоимость GDR выросла на 6,76% до 26 долл.

Хотя покупатель неизвестен, российские СМИ называют несколько возможных кандидатур, среди которых совладелец АФК "Система" Владимир Евтушенков, основатель "РуссНефти" Михаил Гуцериев и Владимир Коган.

При этом продажа пакета рассматривается как шаг, который позволит добиться освобождения генерального директора "Уралкалия" Владислава Баумгертнера.

Напомним, что 26 августа Баумгертнер был арестован в Белоруссии, так как Следственный комитет Белоруссии обвиняет его и ряд других топ-менеджеров "Белорусской калийной компании" в действиях, которые привели к ущербу в 100 млн долл.

"Уралкалий" и "Беларуськалий" поставляли калий на зарубежные рынки через БКК, но в конце июля российская компания отказалась от совместной деятельности в связи с фактическим началом независимых поставок калия со стороны Белоруссии в обход БКК.

Это стало возможно благодаря указу президента Белоруссии от 22.12.2012 № 566 об отмене исключительного права "Белорусской калийной компании" на экспортные поставки белорусского калия.

В результате конфликта российская компания решила изменить стратегию, увеличив производство хлористого калия до 10,5 млн тонн в 2013 г., 13 млн тонн в 2014 г. и 14 млн тонн в 2014 г., при этом поставки будут направлены в основном в Китай, Индию и Бразилию, то есть на основные рынки сбыта. Такая ситуация должна привести к падению цен на калий на мировом рынке, что ухудшит положение "Беларуськалия", а экспорт калия в прошлом году дал 12% всей экспортной выручки и около 10% доходов бюджета Белоруссии.