Фонд госимущества оценит госпакет "Харьковоблэнерго" до 30 сентября

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) проведет оценку государственного пакета акций "Харьковоблэнерго" до 30 сентября 2013 года, сообщает сайт Фонда госимущества.

Ранее планировалось, что оценка будет завершена до 31 июля т.г.

Как сообщал УНИАН, ФГИУ перенес сроки объявления конкурса по продаже 60,001% акций "Харьковоблэнерго" с сентября на ноябрь.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2013 года Кабинет министров Украины передал Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ) для последующей приватизации пакеты акций пяти облэнерго, среди которых 65,001% «Харьковоблэнерго».

Справка УНИАН. «Харьковоблэнерго» владеет распределительными электрическими сетями, расположенными на территории Харьковской области, обслуживает их и поставляет электроэнергию конечным потребителям региона.

Государству в лице НАК «Энергокомпания Украины» принадлежит 65% акций «Харьковоблэнерго», Garensia Enterprises Limited (Кипр) – 28,84% акций.