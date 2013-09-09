Россия размещает евробонды на 6 млрд долл. и 725 млн евро

РФ размещает три выпуска суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, на 6 миллиардов, и выпуск в евро на 725 миллионов, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

По его данным, Минфин РФ размещает 5-летние евробонды на 1,5 миллиарда долларов под 195 базисных пунктов к казначейским облигациям США (UST), 10-летний выпуск на 3 миллиарда долларов под 220 базисных пунктов к UST, 30-летний выпуск - на 1,5 миллиарда долларов под 220 базисных пунктов к UST.

Выпуск, номинированный в евро, размещается на 725 миллионов под 185 базисных пунктов к среднерыночным свопам.

Таким образом, Россия привлекла весь запланированный на 2013 год объем внешних займов - 7 миллиардов долларов.

Ранее источник агентства сообщал, что книга заявок на суверенные еврооблигации РФ собрана в размере 18 миллиардов долларов.

Организаторами размещения выступают Deutsche Bank, Barclays, Royal Bank of Scotland (RBS), "ВТБ Капитал", Газпромбанк и "Ренессанс Капитал".