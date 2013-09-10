Изменены правила рассмотрения дел о нарушениях на фондовом рынке

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила внесение ряда изменений в Правила рассмотрения дел о нарушении требований законодательства на рынке ценных бумаг и применения санкций, сообщает пресс-служба комиссии.

Как отметили в пресс-службе, внесенными изменениями предусмотрено дополнение перечня оснований, при наличии которых дело о правонарушении не может быть возбуждено, а возбужденное подлежит закрытию. Кроме того, изменен срок направления решения, принятого по результатам рассмотрения дела о правонарушении, и предписания об устранении нарушения законодательства о ценных бумагах. А срок, установленный на обжалование постановления о наложении санкций за правонарушение на рынке ценных бумаг, увеличен.

Как отметили в НКЦБФР, принятие указанных изменений усилит защиту интересов юридических лиц при рассмотрении дел комиссией, а также обеспечит их полное, всестороннее рассмотрение и принятие законных решений.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в октябре 2012 года утвердила новую редакцию Правил рассмотрения дел о нарушении требований законодательства на рынке ценных бумаг и применения санкций. Данный документ непосредственно определяет порядок и сроки рассмотрения регулятором дел о правонарушениях.

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