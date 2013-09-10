Украинский фондовый рынок растет второй день подряд

На украинском фондовом рынке второй день подряд продолжается рост – индекс украинских акций UX по состоянию на 11:14 на торгах во вторник, 10 сентября, повысился на 0,99% - до 844,48 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

Объем торгов на фондовом рынке составил 2,7 млн грн при общем объеме торгов в 0,9 млн грн.

Лидером повышения среди индексных ценных бумаг стали акции "Мотор Сичи" (2,74%).

На европейских фондовых рынках во вторник также наблюдается рост. Британский индекс FTSE 100 на торгах повысился на 0,74%, немецкий DAX - на 1,38%.

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