Инвесторы стали проявлять интерес к украинским акциям - эксперт

Украинские инвесторы в ходе торгов в понедельник, 9 сентября, на фоне роста внешних рынков стали проявлять интерес к акциям украинских эмитентов.

Об этом говорится в аналитическом отчете риск-менеджера инвестиционной компании Dragon Capital Дмитрия Михайлусенко,

Как отмечается в отчете, наибольший интерес был замечен относительно бумаг машиностроительного сектора и энергогенерации. «На открытии преимущество, несомненно, было у покупателей. В первый час торгов на локальных площадках можно было наблюдать стремительный рост, но к полудню часть его была утеряна из-за отсутствия дополнительных драйверов для роста», - говорится в отчете.

Зарубежные рынки продемонстрировали положительную динамику. Американские площадки завершили торговую сессию ростом основных индексов. В отсутствие какой-либо важной макроэкономической статистики покупкам способствовали данные по внешней торговле Китая, которые были опубликованы в выходные.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи в понедельник завершил торги в зелёной зоне, повысившись на 0,95%. Объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 17,50 млн грн, из них на рынке заявок - 5,01 млн грн, на рынке РЕПО - 12,43 млн грн.