США ограничат высокочастотную торговлю фьючерсами

Комиссия по торговле сырьевыми фьючерсами США (CFTC) предложила ряд правил для регулирования высокочастотной торговли и обратилась за комментариями к участникам рынка, сообщает Вести.ru.

"Сбои в работе торговых площадок, произошедшие в последнее время на рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов, указывают на технологические уязвимости, присущие автоматическим торговым системам. Традиционные методы контроля над рисками должны быть пересмотрены в свете новой структуры рынка", - говорится в пресс-релизе.

Высокочастотная торговля подразумевает выставление большого количества ордеров с огромной скоростью. Алгоритмы способны выставлять заявки за считанные миллисекунды, что оказывает существенную нагрузку на серверы бирж и торговых площадок.

"В условиях, когда лишь один алгоритм способен выставлять сотни заявок в секунду, системы управления рисками, действующие более медленно, могут пропустить сделки, способные привести к сбоям в работе одной или нескольких торговых площадок", - беспокоятся чиновники CFTC.

У представителей финансовой сферы будет 90 дней, чтобы принять участие в дискуссии и внести свои предложения.

В последнее время сбои происходят все чаще. В августе торги по нескольким сотням акций на NASDAQ были приостановлены на три часа из-за сбоя в публикации котировок.

В августе 2012 г. Knight Capital потеряла около $440 млн из-за неправильно выставленных на Нью-Йоркскую биржу ордеров. Их выполнение привело к резким скачкам котировок свыше 150 ценных бумаг, а сама компания не смогла оправиться от убытков и была продана.

В мае 2010 г. американские фондовые индексы потеряли за считанные минуты более 5% своей стоимости, но затем быстро восстановились.