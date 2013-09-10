Индексы Украинской биржи и ПФТС завершили вторник заметным ростом

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 10 сентября, повысился на 1,61% – до 849,62 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 20,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 14,9 млн грн, на срочном рынке – 5,6 млн грн.

Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Мотор Сичи" (+2,67%), "Центрэнерго" (+1,68%), Алчевского меткомбината (+1,60%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 1,43% – до 298,48 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 725,7 млн грн.