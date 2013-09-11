Акции Apple обвалились после презентации двух новых моделей iPhone

Акции американского технологического гиганта Apple упали к концу торгов вторника, 10 сентября, на 2,3% после презентации сразу двух новых моделей популярного смартфона iPhone - флагманского iPhone 5S и бюджетного iPhone 5С, передает ПРАЙМ.

Стоимость одной акции к завершению сессии на бирже NASDAQ опустилась до 494,64 доллара. В прошлом году после презентации iPhone 5 акции Apple смогли установить исторический рекорд в 705 долларов.

Эксперты связывают снижение стоимости ценных бумаг с тем, что характеристики новых моделей Apple не удалось сохранить в тайне. В то же время, некоторые аналитики не исключают, что продажи двух новых моделей окажутся успешными.

Продажи новых моделей в США и еще восьми странах начнутся 20 сентября. Стоимость iPhone 5S без контракта в США составит 649, 749 и 849 долларов соответственно за модели с 16, 32 и 64 Гбайт встроенной памяти. Цена iPhone 5C без контракта в США составит 550 и 650 долларов на модели с 16 и 32 Гбайт памяти соответственно.

Как сообщал УНИАН, компания Apple анонсировала линейку смартфонов iPhone 5C на пресс-конференции в Купертино. Смартфон iPhone 5C выполнен из пластика в пяти цветовых вариантах: белый, синий, красный, желтый и зеленый. Устройство будет работать под управлением iOS 7.

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