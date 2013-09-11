Фонд госимущества выставит на бирже Стебницкий «Полиминерал»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 93,52% госпакета акций Стебницкого горно-химического предприятия «Полиминерал», сообщает официальное издание «Ведомости приватизации» от 11 сентября т.г.

Реализационная цена пакета составит 55,8 млн грн. Конкурс планируется провести 2 октября т.г.

Справка УНИАН. Стебницкое государственное горно-химическое предприятие "Полиминерал" (г. Стебник, Львовская обл.) занимается добычей минерального сырья для химической промышленности и производством минеральных удобрений. "Полиминерал" располагает рядом земельных участков в Киеве, общей площадью около 4 тыс. кв. м.