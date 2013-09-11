Девелопер Arricano привлек 24 млн долл. в ходе IPO на Лондонской фондовой бирже
Девелоперская компания Arricano Real Estate PLC, участник Arricano Group, привлекла 24 млн долл. от размещения своих акций на альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи (AIM LSE).
Об этом говорится на веб-сайте Лондонской фондовой биржи.
Согласно сообщению, компания разместила в общей сложности 10 млн 300 тыс. 423 акции по цене 2,33 долл./штука.
Ранее сообщалось, что общее количество акций после допэмиссии составит 103 млн 270 тыс. 637 штук. Таким образом, компания продала 9,97% своих акций.
Также компания сообщила, что акции будут допущены к торгам на бирже с 12 сентября.
Как сообщал УНИАН, в начале августа Arricano сообщил, что до размещения акций на бирже компании Retail Real Estate S.A. принадлежит 39,08% Arricano Real Estate PLC, тогда как после размещения ее доля составит 24,45%. Sigma Real Estate Limited владеет 5% акций (после IPO – 3,13%), Dragon-Ukrainian Properties & Development PLC – 16,67% (после размещения – 10,43%), Weather Empire Limited – 16,67% (10,43%), Rauno Teder – 11,29% (7,48%) и Juri Pold – 11,29% (7,07%).
Позднее фонд инвестиций в украинскую недвижимость Dragon Ukrainian Properties and Development Plc сообщил, что владеет 20% Arricano, напрямую - 16,67% акций, опосредованно через Weather Empire Limited - 3,33%.
При этом после размещения появится еще один акционер – Vunderbuilt S.A. с долей в 27,87%.
Конечным бенефициаром является Хиллар Тедер, которому до размещения принадлежит 44,08% акций, а после размещения он получит 55,45%, без учета его доли в компании через Weather Empire Limited.
Справка УНИАН. Arricano Group - инвестор и девелопер торгово-развлекательных центров на рынке недвижимости Украины. Компания ведет работу через дочерние компании - Astra Property и Western Investments с 2005 года, которые были объединены в 2010 году под брендом Arricano Group.
Arricano Group принадлежит люксембургской компании Retail Real Estate S.A. и украинской компании Dragon Ukrainian Properties and Development Plc. (DUPD), которая управляется инвестиционным банком Dragon Capital.
На сегодняшний день компания владеет 5 торговыми центрами в Киеве (ТРК «Sky Mall», ТРК «РайON»), Кривом Роге (ТРК «Солнечная Галерея»), Запорожье (ТРК «City Mall») и Симферополе (ТРК «Южная Галерея»).
На сегодняшний день в разработке у компании находится еще 4 проекта, детали работы над которыми она не сообщает.