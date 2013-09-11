Компания Verizon проведет крупнейшее в истории размещение облигаций

Американская телекоммуникационная компания Verizon намерена продать облигации на сумму от 45 до 49 миллиардов долларов, сообщает Лента.ru со ссылкой на Reuters. Это размещение, которое пройдет 11 сентября, станет рекордным в истории.

Прежнее достижение было установлено Apple, которая в конце апреля разместила облигации на 17 миллиардов долларов.

Размещение нужно компании для того, чтобы оплатить сделку на 130 миллиардов долларов по выкупу 45% своих акций, ныне принадлежащих Vodafone. В связи с этим компания решила пренебречь наиболее выгодными для себя условиями и выставила бумаги по низкой цене, что привлекло большое количество инвесторов. Объем заявок составил 90 миллиардов долларов.

Предполагается, что Verizon разместит 3-5 летние облигации на 13-15 миллиардов долларов, 7-10-летние на 15 миллиардов, и 20-30-летние на 20 миллиардов. При этом разница в доходности между долгосрочными и краткосрочными облигациями будет существенно шире, чем между аналогичными существующими бумагами Verizon тех же сроков действия.

Книга заявок была закрыта днем 10 сентября. Размещение оказалось настолько технически сложным, что андеррайтерам потребовалось два дня, чтобы анонсировать и установить сумму сделки.

По оценке аналитиков, Verizon поступила правильно, решив разместить обязательства в один ход, учитывая волатильность ставок по облигациям США, от которых зависят котировки долговых бумаг частного сектора.