Эксперт: на Украинской бирже выросли все акции, чего не было давно

Все акции индексной корзины Украинской биржи во вторник, 10 сентября, закрылись в зеленой зоне, и такой картины закрытия торгов не было давно.

Об этом сообщается в комментарии компании Astrum Investment, подготовленном аналитиком Дарьей Тимченко.

Она отметила, что индекс UX во вторник показал существенный рост. Больше всех подорожали акции компаниий "Мотор Сич" (+2,67%) и "Центрэнерго" (+2,06%). Также сильно прибавили к своему значению Алчевский МЗ (+1,60%), "Райффайзен Банк Аваль" (+1,39%), Енакиевский МК (+1,17%) и "Укрсоцбанк" (+1,10%). Рост остальных компаний составил меньше одного процента.

Тимченко добавила, что в России основные индексы закончили торговую сессию вторника незначительным ростом. ММВБ прибавил 0,14% до 1453.57 пунктов, а РТС на фоне укрепления рубля на дневной сессии вырос на 0,74% и потерял 0,15% на вечерней. Текущее значение составляет 1388,47 пункта. "Основной причиной роста стало снижение опасений относительно возможной военной операции в Сирии и позитивная макроэкономическая статистика из Китая", - объяснила она. Рост промышленного производства в КНР за август составил 10,4% в годовом выражении, а розничные продажи увеличились на 13,4%.

По словам аналитика, Америка во вторник также закрылась ростом: DJIA (+0,85%), S&P 500 (+0,73%), Nasdaq (+0,62%). "Основной позитив на рынок внесли российские дипломаты, которые предложили Сирии поставить ее химоружие под международный контроль. Вчера вечером Сирия приняла это предложение. В результате, рынки вздохнули с облегчением, узнав, что в сирийском конфликте возможен дипломатический вариант решения", - напомнила она.

Кроме того, добавила Тимченко, технологический индекс NASDAQ в вчерашних ходе торгов обновил свой максимум за последние 13 лет. В корпоративном секторе США во вторник было много новостей. Основная из них - это презентация Apple Inc. сразу две новых модели iPhone. Инвесторы отреагировали снижением акций корпорации на 2,3%. Также стало известно, что в индексе Dow Jones скоро предстоят «косметические изменения»: место Alcoa, HP, BofA должны занять Nike, Visa и Goldman соответственно. Изменения в индекс будут внесены после закрытия торгов в ближайшую пятницу.

Как сообщила аналитик, рынки Европы во вторник тоже порадовали ростом: FTSE 100 (+0,82%), STOXX 50 (+1,90%), DAX (+2,06%). "Поводом для этого также стала хорошая статистика из Китая и снижение опасения инвесторов по возможной военной операции США против Сирии", - считает она.