Суд обязал Кабмин сообщить о деле по отмене приватизации «Донбассэнерго»

Окружной административный суд Киева обязал Кабинет министров Украины обнародовать официальную информацию о слушании в суде дела об отмене передачи Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ) 60,773% пакета акций «Донбассэнерго» для его последующей приватизации, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда госимущества.

По информации ФГИУ, данное решение суд вынес в ходе судебного заседания по иску «Шахты «Ждановская» об отмене передачи Фонду госимущества 60,773% акций «Донбассэнерго» для приватизации.

Как отметили в Фонде госимущества, в ходе состоявшегося 10 сентября судебного заседания истец обратился к суду с ходатайством, в котором потребовал от Кабинета министров сделать официальное объявление «о слушании в суде дела по обжалованию данного нормативно-административного акта». Данное ходатайство суд удовлетворил.

Как сообщал УНИАН, 21 августа 2013 года Фонд государственного имущества Украины признал недавно созданную донецкую компанию "Энергоинвест Холдинг" победителем приватизационного конкурса по продаже 60,773% госпакета акций "Донбассэнерго".

"Энергоинвест Холдинг" предложил за 60,773% акций "Донбассэнерго" наивысшую цену в 718 млн 920 тыс. грн.

Всего в приватизационном конкурсе по продаже госпакета «Донбассэнерго» участвовали две компании, второй компанией была киевская "ТехНова".

Справка УНИАН. «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

В 2012 году «Донбассэнерго», по предварительным данным, получило по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) чистую прибыль в размере 30,975 млн грн против 27,53 млн грн чистого убытка годом ранее.