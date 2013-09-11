Индекс Украинской биржи сегодня снизился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 11 сентября, снизился на 0,30% – до 847,10 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 16,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 14 млн грн, на срочном рынке – 2,7 млн грн.

Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Мотор Сичи" (+1,63%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,94% – до 301,29 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 332,4 млн грн.