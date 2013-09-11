Эксперт: рынки акций успокоились на позитиве от затухания конфликта в Сирии

Сегодняшняя торговая сессия на фондовых рынках проходила довольно спокойно, после вчерашнего феерического роста на позитиве относительно затухания конфликта в Сирии.

Так прокомментировала УНИАН ход торгов 11 сентября аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

При этом, добавила она, часть европейских индикаторов несколько корректируется вниз.

Из опубликованной статистики аналитик отметила данные по потребительской инфляции в Германии. Рост цен замедлился до 1,6%, как и прогнозировалось. После обеда вышли данные по оптовым запасам в США. Несмотря на положительную динамику июля и оптимтистичные прогнозы, в августе оптовые запасы выросли только на 0,1%, против ожидавшихся 0,3%.

По словам Лаврик, американские площадки в среду открылись разнонаправленно. Индекс Nasdaq в начале сессии терял около 0,4% из-за снижения акций Apple после презентации новых моделей смартфонов. Индекс S&P500 в начале торгов также терял 0,25%. Рост показывал только DJIA – 0,3%.

Как отметила аналитик, индекс Укранкой биржи сегодня скорректировался на 0,30%. Наибольшие потери понесли бумаги энергетиков.

"Ожидаем преобладание на фондовых площадках бокового движения", - подытожила Лаврик.