Впервые после IPO акции Facebook достигли исторического максимума

Впервые после IPO акции Facebook превысили отметку в 45 долл. и достигали в ходе торгов в среду, 11 сентября, исторического максимума 45,09 долл.

На закрытии торгов бумаги соцсети стоили 45,04 долл., показав рост за сутки на 3,3%. Рыночная капитализация компании оценивается в 109,7 млрд долл. Facebook провела первичное размещение в мае 2012 г. по цене 38 долл. за акцию, торговаться ее бумаги начали на уровне 42 долл. Примерно год назад - 4 сентября 2012 года, акции соцсети падали до 17,73 долл. за бумагу, пишут "Ведомости".

Отношение инвесторов к Facebook стало меняться, когда соцсеть запустила мобильную рекламу и стала сообщать о планомерном росте ее доли в общих рекламных доходах. Так, 24 июля Facebook сообщила о росте продаж мобильной рекламы на 75% во втором квартале. С тех пор акции Facebook прибавили более 70% в стоимости.

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