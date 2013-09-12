Украинский рынок акций снизился, несмотря на внешний позитив - эксперты

На отечественном фондовом рынке в среду, 11 сентября, прошла коррекция, несмотря на внешний позитив.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

Они отмечают, что индекс Украинской биржи в среду снизился на падении "Центрэнерго" (-1,5%), хотя "Мотор Сич" выросла на 1,6%. "Мотор Сич" уже превысила уровень (1700 грн), с которого начался обвал акций. Это произошло после заявлений Вячеслава Богуслаева о негативных для компании последствиях вступления Украины в Зону свободной торговли с ЕС.

Аналитики сообщают, что по большинству других индексных бумаг Украинской биржи в среду зафиксировано снижение. Последние несколько сессий UX по темпам роста опережал другие индексы развивающихся рынков, что и заставило трейдеров зафиксировать прибыль. В то же время, UXagro (+2,1%) зафиксировал сильный рост благодаря повышению акций "Кернела" (+3,1%) и "Мироновского хлебопродукта" (+3%).

Аналитики напоминают, что Президент США Барак Обама попросил Конгресс отложить голосование по вопросу о военной операции против Сирии, чтобы дать время для разрешения кризиса вокруг сирийского химического оружия дипломатическими способами. Благодаря этому S&P 500 вырос на 0,3%. Вместе с тем, резкое падение акций Apple неблагоприятно сказалось на индексе Nasdaq (-0,11%). Ведущие фондовые индексы фиксируют рост уже 7-ю сессию подряд.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 11 сентября, снизился на 0,30% – до 847,10 пункта. Индекс ПФТС повысился на 0,94% – до 301,29 пункта.