Verizon приступила к выпуску облигаций на 49 млрд долл.

На этой неделе во вторник американская телекоммуникационная компания Verizon запустила процесс размещения облигаций на рекордную по мировым меркам сумму, составляющую $49 млрд, сообщают Вести.ru.

Сумма поделена на восемь выпусков, самый крупный из которых - 30-летние бумаги на $15 млрд. Они размещаются с доходностью на 2,65 процентных пункта выше, чем у казначейских облигаций с аналогичным сроком обращения.

Доходность второго по величине выпуска, а именно 10-летних облигаций на $11 млрд, должна превысить показатель казначейских бумаг на 2,25 процентных пункта. Также сообщается, что Verizon размещает выпуски со сроками обращения в три, пять, семь и 20 лет.

Предложение бумаг, таким образом, превысит выпуск от Apple. В апреле этого года компания Тима Кука продала облигации на сумму $17 млрд, чтобы выплатить дивиденды. Однако гигантский размер предложения не смущает организаторов выпуска. Как не удивительно, но спрос оказался еще больше.

Источники, знакомые с ходом размещения, сообщают, что инвесторы подали заявки более чем на $100 млрд, чем удивили даже представителей инвестиционных банков. Изначально Verizon хотела привлечь на долговом рынке примерно $20 млрд, но за последнюю неделю несколько раз увеличивала объем выпуска, поскольку заявки не прекращали поступать.

Напомним, что для Verizon была открыта кредитная линия в размере $61 млрд от банков JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Bank of America и Barclays. В Verizon говорят, что они не намерены выбирать весь кредит полностью, но будут использовать его по мере необходимости для расчетов по долгам и поддержания текущей ликвидности.

Полторы недели назад Verizon Communications договорилась о выкупе 45% акций крупнейшего сотового оператора США Verizon Wireless у британской Vodafone. Компания обслуживает около 100 млн абонентов.

Эта сделка на $130 млрд станет второй по величине в истории. Крупнейшей же считается поглощение немецкого концерна Mannesmann, совершенное Vodafone в 1999 г. за $171,83 млрд.