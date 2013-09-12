Власти Британии хотят приватизировать более 50% Royal Mail
13:11, 12 сентября 2013Фондовый рынок
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Правительство Британии сообщило о планах по приватизации более 50% почтовой службы Royal Mail, сообщает Русская служба Би-би-си.
По словам министра развития бизнеса Великобритании Майкла Фэллона, королевская почта нуждается в частных инвестициях для более успешного развития. Как ожидается, продажи акций начнутся в течение нескольких ближайших недель.
10% акций будут переданы работникам компании. Однако против приватизации почты выступает профсоюз работников связи, который уже планирует забастовку.
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