Власти Британии хотят приватизировать более 50% Royal Mail

Правительство Британии сообщило о планах по приватизации более 50% почтовой службы Royal Mail, сообщает Русская служба Би-би-си.

По словам министра развития бизнеса Великобритании Майкла Фэллона, королевская почта нуждается в частных инвестициях для более успешного развития. Как ожидается, продажи акций начнутся в течение нескольких ближайших недель.

10% акций будут переданы работникам компании. Однако против приватизации почты выступает профсоюз работников связи, который уже планирует забастовку.