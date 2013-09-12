Европейские рынки акций держатся вблизи пятилетних максимумов

Европейские рынки акции на торгах с начала этой недели держатся вблизи пятилетних максимумов за счет новостей о возможных сделках в телекоммуникационной отрасли и дипломатических усилий для мирного решения сирийской проблемы, сообщает Reuters.

"Рынок уже заложил сокращение (стимулов) в котировки, поэтому инвесторы настроены очень оптимистично... Даже если сокращение произойдет, это будет признаком экономического роста, чего и хочет рынок", - сообщил агентству один из трейдеров, добавив, что снижение опасений за Сирию также помогает инвесторам увидеть новые возможности на фондовом рынке.

Как отмечают трейдеры, рынок предполагает, что ФРС на будущей неделе объявит о сокращении объема скупки облигаций на 10-15 млрд долл. в месяц с нынешних 85 млрд долл., и может вырасти, если сокращение окажется менее значительным

В среду индекс Euro STOXX 50 завершил торги на максимальной отметке с июля 2011 года, а FTSEurofirst 300 - не далее 0,7% от отмеченного в мае максимума пяти лет.