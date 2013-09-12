Индекс Украинской биржи снизился на 0,68%, индекс ПФТС повысился на 0,13%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 12 сентября, снизился на 0,68% – до 841,35 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 46,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 42,8 млн грн, на срочном рынке – 4 млн грн.

Лидерами снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Мотор Сичи" (-1,7%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,13% – до 301,68 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 425,7 млн грн.