Акции Arricano допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже, но сделки пока отсутствуют

Акции девелоперской компании Arricano Real Estate PLC, участника Arricano Group, привлекшей в ходе первичного размещения акций на альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи 24 млн долл., допущены к торгам на бирже, однако к 17.40 по киевскому времени сделки отсутствовали.

Согласно сообщению на сайте Лондонской фондовой биржи, цена спроса на 1 акцию составляет 2 долл., предложения – 3 долл.

По словам генерального директора Arricano Real Estate PLC Эмиля Будиловского, которые приводятся в биржевом сообщении девелопера, в ближайшие 3,5 года компания намерена нарастить количество принадлежащих ей проектов до 9 с 5, которыми компания владеет сегодня.

«Группа намерена оставаться сфокусированной на развитии в Украине в обозримом будущем. В течение следующих 3,5 лет группа намерена расширить свой портфель где-то до девяти проектов», - приводятся в сообщении слова Будиловского.

В целом гендиректор компании оценивает финансовое состояние ее проектов в Украине как отличное.

При этом, согласно финансовым показателям Arricano Real Estate, приведенным в сообщении, в первом полугодии 2013 года компания получила 3,5 млн долл. чистого убытка, ее выручка составила 12,2 млн долл., а убытки от операционной деятельности – 0,06 млн долл.

Что касается привлеченных в ходе IPO средств, то в компании отметили, что они будут направлены на развитие существующего портфеля девелопера, а также на финансирование краткосрочных потребностей в оборотном капитале.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября Arricano Real Estate PLC привлекла 24 млн долл. от размещения своих акций на альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи. Компания разместила в общей сложности 10 млн 300 тыс. 423 акции по цене 2,33 долл./штука. Общая капитализация компании составила 240,6 млн долл.

В начале августа Arricano сообщил, что до размещения акций на бирже компании Retail Real Estate S.A. принадлежит 39,08% Arricano Real Estate PLC, тогда как после размещения ее доля составит 24,45%. Sigma Real Estate Limited владеет 5% акций (после IPO – 3,13%), Dragon-Ukrainian Properties & Development PLC – 16,67% (после размещения – 10,43%), Weather Empire Limited – 16,67% (10,43%), Rauno Teder – 11,29% (7,48%) и Juri Pold – 11,29% (7,07%).

Позднее фонд инвестиций в украинскую недвижимость Dragon Ukrainian Properties and Development Plc сообщил, что владеет 20% Arricano, напрямую - 16,67% акций, опосредованно через Weather Empire Limited - 3,33%.

При этом после размещения появился еще один акционер – Vunderbuilt S.A. с долей в 27,87%.

Конечным бенефициаром является Хиллар Тедер, которому до размещения принадлежит 44,08% акций, а после размещения он получил 55,45%, без учета его доли в компании через Weather Empire Limited.

Справка УНИАН. Arricano Group - инвестор и девелопер торгово-развлекательных центров на рынке недвижимости Украины. Компания ведет работу через дочерние компании - Astra Property и Western Investments с 2005 года, которые были объединены в 2010 году под брендом Arricano Group.

Arricano Group принадлежит люксембургской компании Retail Real Estate S.A. и украинской компании Dragon Ukrainian Properties and Development Plc. (DUPD), которая управляется инвестиционным банком Dragon Capital.

На сегодняшний день компания владеет 5 торговыми центрами в Киеве (ТРК «Sky Mall», ТРК «РайON»), Кривом Роге (ТРК «Солнечная Галерея»), Запорожье (ТРК «City Mall») и Симферополе (ТРК «Южная Галерея»).

В разработке у компании находится еще 4 проекта, детали работы над которыми она не сообщает.