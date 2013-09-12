"Газпром" может разместить еврооблигации в объеме до 500 млн евро

"Газпром" выходит на рынок заимствований в связи с хорошей конъюнктурой рынка и остатками лимитов для внешних заимствований на текущий год. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил источник, знакомый с планами размещения газовой монополии

По информации ИТАР-ТАСС, дополнительный объем размещения еврооблигаций может составить до 500 млн евро.

16 сентября "Газпром" проведет в Лондоне road-show по возможному размещению евробондов. Об этом ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в банковских кругах.

В 2013 году "Газпромом" уже были размещены евроноты серий 30, 31 и 32 на сумму 2,4 млрд евро.

В марте "Газпром" разместил евроноты на 1,5 млрд евро двумя траншами в 1 млрд евро и 500 млн евро (серии 30 и 31). Доходность первого транша (на 1 млрд евро) со сроком погашения в марте 2020 года составила 3,389% годовых, второго со сроком погашения в марте 2025 года - 4,464% годовых.

Эмитентом выступила SPV-компания Gaz Capital S.A. в Люксембурге, организаторами - Crеdit Agricole CIB, Газпромбанк и J.P. Morgan.

В июле текущего года "Газпром" разместил пятилетние евроноты серии 32 на 900 млн евро. Доходность бумаг со сроком погашения 25 июля 2018 года составила 3,7% годовых. Эмитентом выступила SPV-компания Gaz Capital S.A. в Люксембурге, организаторами - Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Газпромбанк и J.P. Morgan.

Программа евронот была запущена в 2003 году. "Газпром" увеличил объем программы с 30 млрд долларов до 40 млрд долларов. За десять лет Gaz Capital выпускал облигации, номинированные в долларах, евро, иенах, фунтах стерлингах и швейцарских франках.