Twitter подал заявку на IPO

Микроблоггинговый ресурс Twitter подал заявку на первичное размещение акций, говорится в официальном аккаунте компании. Сроки выхода компании на биржу, а также какие-либо предполагаемые финансовые детали IPO в Twitter не уточнили.

Ранее генеральный директор сервиса Дик Костоло заявлял, что IPO для компании неизбежно, но сроки первичного публичного размещения акций не назывались.

В "твите" сообщается, что заявление о регистрации для IPO было конфиденциально подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. "Данный твит не содержит какого-либо предложения о продаже ценных бумаг", — добавляется в сообщении, передают Вести.ru.

Руководство компании старается избежать шума в процессе выхода на биржу, так как опасается повторить проблемное публичное размещение социальной сети Facebook в мае прошлого года, когда из-за огромного числа заявок на совершение сделок IPO сопровождалось техническими проблемами, а цена акций соцсети через несколько месяцев потеряла половину стоимости.

Предполагается, что андеррайтером первичного размещения, скорее всего, станет банк Goldman Sachs, считают журналисты The Wall Street Journal. В то же время, отмечает издание, руководители Twitter рассматривают возможности сотрудничества и с другими крупными инвестбанками.

Как отметил гендиректор сервиса, необходимость IPO связана с тем, что компания Twitter может столкнуться с "правилом 500": по американским законам, компания, число акционеров которой превышает 499, должна либо провести IPO, либо другим образом публично отчитаться о своих финансовых показателях.

Социальная сеть Twitter начала работу в 2006 г. В настоящее время аудитория ресурса насчитывает 500 млн аккаунтов и входит в десятку самых посещаемых ресурсов интернета. Сервис микроблогов был оценен GSV Capital Corp в 10,5 млрд долл. в прошлом месяце, что на 5% выше оценки компании в мае этого года.