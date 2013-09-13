Звенигородский сыродельный комбинат планирует размещение акций на 95,2 млн грн

Один из крупнейших производителей сыра в Украине «Звенигородский сыродельный комбинат» (Черкасская обл.) намерен осуществить частное размещение акций на сумму 95,2 млн грн, говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, планируется разместить 952,4 млн акций стоимостью 0,1 грн/шт. Размещение планируется за счет дополнительных взносов акционеров без привлечения других инвесторов.

Привлеченные средства «Звенигородский сыродельный комбинат» намерен направить на финансирование текущих потребностей, обновление основных фондов компании и пополнение оборотных средств.

Как сообщал УНИАН, «Звенигородский сыродельный комбинат» в 2012 году увеличил чистую прибыль в 3,8 раза – до 9,3 млн грн. На конец 2012 года активы комбината составили 158,6 млн грн, текущие обязательства - 23,9 млн грн, дебиторская задолженность составила 44,9 млн грн.

Справка УНИАН. Звенигородский сыродельный комбинат - один из крупнейших производителей сыра в Украине. В ассортименте предприятия: твердые и плавленые сыры, сливочное масло под торговой маркой «Звени Гора». В 2001 году Звенигородский сыродельный комбинат вошел в состав французской компании Bongrain Group - одного из крупнейших в мире производителей сыров, ей принадлежит 99,2% акций предприятия.