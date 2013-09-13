Standard & Poor’s подтвердил рейтинги Ивано-Франковска и Львова

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s подтвердила рейтинг Львова на уровне «ССС+» с позитивным прогнозом, а также рейтинг по национальной шкале на уровне «uaBB». Об этом говорится в сообщении S&P, переданном УНИАН.

«Сдерживающее влияние на уровень рейтингов Львова оказывает система государственных финансов, которую мы считаем «волатильной», а также низкий уровень благосостояния и низкий уровень гибкости доходов и расходов бюджета. Вместе с тем, положительным фактором является низкий уровень долга Львова», - отмечается в сообщении рейтингового агентства.

При этом в агентстве отмечают, что финансовая составляющая жизнедеятельности Львова является малопредсказуемой в силу общего состояния государственных финансов, а также высокой зависимости местных бюджетов от действий центральных властей.

«Город не имеет контроля над существенной частью доходов – порядка 90%, включая подоходный налог и межбюджетные перечисления. При этом возможности по управлению расходами также ограничены вследствие необходимости софинансирования зарплат, повышаемых по решению центральных властей, а также необходимости оплаты энергоресурсов», - подчеркнули в Standard & Poor’s.

Вместе с тем, аналитики агентства ожидают, что рост долга Львова не будет критическим и показатель объема долга составит менее 10% ожидаемых в 2013 году доходов. Кроме того, аналитики прогнозируют, что Львов вовремя расплатится по муниципальным облигациям, срок погашения которых наступает в мае 2014 года.

«При этом мы можем пересмотреть прогноз по рейтингам и снизить его до «стабильного», если город и дальше будет подвержен рискам рефинансирования долга по облигациям», - подчеркнули в агентстве.

Также S&P подтвердил рейтинг Ивано-Франковска на уровне «В/uaА-» с негативным прогнозом.

«Сдерживающее влияние на уровень рейтингов Ивано-Франковска оказывает система государственных финансов, которую мы считаем «волатильной», а также низкий уровень благосостояния и низкий уровень гибкости доходов и расходов бюджета, негативные показатели ликвидности и умеренные риски», - говорится в сообщении рейтингового агентства.

Аналитики Standard & Poor’s подчеркивают, что Ивано-Франковск имеет низкий уровень благосостояния даже по украинским меркам. При этом финансовая гибкость города значительно ограничена степенью контроля государственной власти над региональными бюджетами.

«Прогноз по рейтингам отражает общий прогноз по рейтингам Украины и может быть пересмотрен до «стабильного» в случае, если такой пересмотр будет осуществлен в отношении суверенных рейтингов страны», - говорится в сообщении агентства.

Как сообщал УНИАН, ранее Standard & Poor's (S&P) подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг по национальной шкале Днепропетровска на уровне «B/uaA-», прогноз – негативный, а также рейтинг Киева на уровне «В-» со стабильным прогнозом в связи с рефинансированием городом долговых обязательств и консолидацией показателей исполнения бюджета.