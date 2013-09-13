Инвесторы ожидают заседания ФРС США и развития ситуации в Сирии - эксперты

Инвесторы сейчас находятся в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США на следующей неделе и развития ситуации вокруг Сирии.

Такую точку зрения высказали аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

Они подчеркивают, что «данные о рынке труда являются одним из главных факторов, способных повлиять на решение американского Центробанка о сокращении стимулирующей программы».

По словам аналитиков, торги в Европы в четверг, 12 сентября, завершились без единой динамики. Негативное влияние на рынки оказала новость о сокращении промышленного производства в еврозоне. Индекс Stoxx 600 опустился на 0,05%. Объем промышленного производства в июле упал на 1,5%. Прогнозировалось снижение всего на 0,3%. S&P 500 снизился на 0,34%.

Как отмечают аналитики, украинские индексы в четверг продемонстрировали смешанную динамику: UX (-0,7%), UXagro (+1,4%). Из агрокомпаний снизился лишь «Мироновский хлебопродукт» (-2,2%). Его падение с запасом было компенсировано ростом «Кернела» (+3,8%) и «Авангарда» (+3,3%). Все индексные бумаги Украинской биржи, за исключением Aлчевского меткомбината (+1%), снизились. Наибольшим оказалось падение «Мотор Сичи» (-1,7%).

По информации аналитиков, на открытии в пятницу Россия торгуется падением. В Европе площадки также открылись незначительным снижением.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 12 сентября, снизился на 0,68% – до 841,35 пункта. Общий объем торгов составил 46,8 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 0,13% – до 301,68 пункта. Общий объем торгов составил 425,7 млн грн.