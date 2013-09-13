Данные по безработице в США могут стать основным сигналом для сворачивания стимулов - эксперт

Данные по безработице в США за август вышли лучше ожиданий, и инвесторы боятся, что это может послужить основным сигналом для сворачивания стимулирующих программ экономики.

Об этом сообщается в комментарии компании Astrum Investment, подготовленном аналитиком Дарьей Тимченко.

Она отметила, что по итогам торговой сессии четверга, 12 сентября, украинский индекс UX продолжил демонстрировать падение. На конец дня его котировки упали на 0.68% до 841,35 пункта. Единственной компанией, акции которой закрылись в зеленой зоне, стал Алчевский меткомбинат (+1,06%). Остальные компании индексной корзины Украинской биржи закрылись на отрицательной территории. Больше всех упали акции "Мотор Сичи" (-1,70%), "Центрэнерго" (-1,31%), "Райффайзен Банка Аваль" (-0,95%) и "Укрнафты" (-0,80%). "До вчерашнего дня бумаги "Мотор Сичи" росли в течение последних шести сессий. Очевидно, что трейдеры начали распродажу акций, фиксируя прибыль. Акции остальных эмитентов выглядели лучше рынка", - объяснила аналитик.

Она добавила, что российские индексы в четверг закрылись разнонаправленной динамикой. ММВБ упал на 0,27% до 1450,23 пункта, а РТС вырос на 0,53% до 1401,46 пункта на дневной сессии и потерял 0,10% на вечерней. "Негативными факторами для рынка стала плохая статистика по объему промпроизводства в Еврозоне и ожидание инвесторов сворачивания стимулирующих программ в США уже ближайшем будущем. На следующей неделе будет проходить заседание ФРС США (17-18 сентября). В том, что объем выкупа облигаций будут «урезать», не сомневаются две трети участников рынка, опрошенных Bloomberg", - сообщила Тимченко.

Аналитик также отметила, что фондовые индексы США в четверг также закрылись в красном цвете: DJIA (-0,17%), S&P 500 (-0,34%), Nasdaq (-0,24%). Вчера были опубликованные данные по рынку труда за прошлую неделю. Так, число первичных заявок по безработице составило 292 тыс., хотя ожидалось 330 тыс. "Как уже упоминалось, на следующей неделе состоится заседание ФРС США. Вполне вероятно, что уже именно на нем будет принято решения о сокращении объемов выкупа облигаций. Вопрос военного вмешательства в Сирию остается нерешенным. Сегодняшний день будет богат на статистические данные, важность которых возрастает, если учесть, что ряд индикаторов, обнародованных в пятницу, будут усчитываться в ходе предстоящего на будущей неделе заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США", - обратила внимание она.

Как сообщила Тимченко, Европа в четверг закрылась преимущественно в минусе: FTSE 100 (+0,01%), STOXX 50 (-0,05%), DAX (-0,02%). Негатив на рынок принесла статистика по по объему промпроизводства в еврозоне. "Вместо ожидаемого роста в июле на 0,1% был зафиксирован спад на 1,5%. Также трейдеры опасаются открывать длинные позиции в преддверии заседания ФРС США", - отметила аналитик.