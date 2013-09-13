Антимонопольный комитет разрешил ирландской компании купить «Николаевцемент»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил одному из крупнейших производителей цемента Швейцарии - компании Jura-Cement-Fabriken AG, 100% «дочке» ирландского холдинга Cement Roadstone Holdings (CRH), приобрести акции французской компании Lafarge, владеющей заводом «Николаевцемент» в Украине.

Как сообщила пресс-служба АМКУ, это позволит покупателю приобрести более 50% голосов в высшем органе управления компании.

«С целью смягчения негативного влияния концентрации на конкуренцию, решение о предоставлении разрешения обусловлено выполнением соответствующих обязательств. В частности, обязательства касаются цен, условий поставок продукции и др.», - говорится в сообщении антимонопольного комитета.

АМКУ также дал разрешение Jura-Cement-Fabriken AG и компании Financiere Lafarge SAS (Франция) на согласованные действия в виде выполнения положений договора купли-продажи акций компании Lafarge Ukraine Holding, заключенного между Jura-Cement-Fabriken AG и Financiere Lafarge SAS относительно ограничения осуществления компанией Financiere Lafarge SAS деятельности по производству цемента на территории Украины.

Как сообщал УНИАН, в апреле текущего года крупный ирландский производитель строительных материалов CRH заявил о покупке у французской компании Lafarge завода «Николаевцемент» за 96 млн евро.

В компании также отметили, что завершение сделки зависит от предоставления необходимых разрешений регулирующих органов.

Справка УНИАН. «Николаевцемент» (г. Николаев, Львовская обл.) с 1950 г. занимается производством цемента. В 1999 г. предприятие вошло в международную группу Lafarge. В 2011 году предприятие произвело 0,9 млн тонн цемента.

Группа Lafarge в Украине включает завод по производству гипсокартона в Артемовске Донецкой обл. (подразделение «Лафарж Гипс Украина»), производство щебня на Кощеевском гранитном карьере в Киевской обл., Клесовском карьере нерудных ископаемых в Ривненской обл., Майдан-Испаском песчано-гравийном карьере в Черновицкой обл. (подразделение «Лафарж Щебень Украина») и цементный завод «Николаевцемент» в Николаеве Львовской обл. («Лафарж Цемент Украина»).

Группа Lafarge создана в 1833 году, занимается производством строительных материалов (цемента, щебня, бетона и гипса).