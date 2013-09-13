Украинский фондовый рынок закончил неделю заметным снижением

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 13 сентября, снизился на 1,25% – до 830,80 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 26,3 млн грн, из них на фондовом рынке – 18,5 млн грн, на срочном рынке – 7,7 млн грн.

Лидерами снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Мотор Сичи" (-2,31%) и "Донбассэнерго" (-2,13%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,63% – до 299,78 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 473,4 млн грн.

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