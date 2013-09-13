Биржи США согласились останавливать торги во время чрезвычайных ситуаций

Биржи США согласились с мнением регуляторов и проведут реформы своих процессов биржевой торговли, включая введение правила kill switch, что позволит останавливать торговлю во время чрезвычайных ситуаций.

Обсуждение действий бирж при сбоях стало особенно актуальным в последнее время, когда проблемы стали возникать все чаще. В августе торги по нескольким сотням акций на NASDAQ были приостановлены на три часа из-за сбоя в публикации котировок, сообщают Вести Экономика.

В августе 2012 года Knight Capital потеряла около 440 млн долл. из-за неправильно выставленных на Нью-Йоркскую биржу ордеров. Их выполнение привело к резким скачкам котировок свыше 150 ценных бумаг, а сама компания не смогла оправиться от убытков и была продана.

В мае 2010 года американские фондовые индексы потеряли за считанные минуты более 5% своей стоимости, но затем быстро восстановились.

Биржи должны будут устранить нормативные положения, которые не позволяют останавливать торги в случае необходимости, оценить критические важные системы инфраструктуры и пересмотреть текущие правила для повторного открытия торгов после остановки.

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