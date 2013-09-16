Кипр хочет избежать полной приватизации госпредприятий

Кипру, возможно, не понадобится полностью приватизировать государственные предприятия с тем, чтобы выполнить условия стабилизационной программы, согласованной властями с международными кредиторами в лице Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил президент республики Никос Анастасиадис, передает ИТАР-ТАСС.

В интервью кипрскому изданию газеты "Катимерини" он подчеркнул, что предприятия можно акционировать и привлечь стратегических инвесторов, однако следует сохранить за государством контрольный пакет акций. "Часть акционерного капитала можно было бы передать стратегическому инвестору без полного выведения государства из этих предприятий", - отметил Анастасиадис.

В марте "тройка" международных кредиторов /(Еврокомиссия, Европейский центральный банк и МВФ) достигла соглашения с правительством Кипра об условиях предоставления помощи в размере 10 млрд евро. Среди них в соответствующий меморандум было включено положение о приватизации, которая должна проводится по мере необходимости и с учетом конкретных условий каждого предприятия. В частности, назывались Кипрская телекоммуникационная компания и управление морскими портами республики, продажа которых могла бы дать примерно 1,4 млрд евро.

9 сентября правительство поручило консалтинговой фирме "Прайс Уотерхаус Куперс" проработать приватизационную программу.