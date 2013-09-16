Акции HTC упали из-за увольнения сотрудников

В эти выходные тайваньская HTC объявила о сокращениях среди своих сотрудников на территории США. На фоне этого заявления акции одного из крупнейших производителей смартфонов показали спад, сообщают Вести.ru.

Официальных заявлений от HTC относительно численности уволенных сотрудников не поступало. Однако анонимные источники, знакомые с делами компании говорят, что порядка 30 позиций в корпоративной структуре подразделений в США были полностью ликвидированы, сообщает портал AllThingsD.

Представители компании отметили, что это было непростое решение для руководства, направленное на оптимизацию организационной структуры и повышение эффективности работы. К сегодняшнему утру на торгах на Тайване ценные бумаги HTC подешевели более чем на 4,5%.

На сегодняшний день компания насчитывает порядка 150 позиций на территории США. До конца прошлого года американский рынок был для HTC крупнейшим в мире. В основном работники здесь занимаются дизайном и маркетингом.

В заявлении HTC сказано, что компания продолжит нанимать персонал в стратегически важных для себя направлениях. По всему миру тайваньский производитель насчитывает порядка 17 тыс. человек.

Напомним, что чистая прибыль HTC по итогам II кв. рухнула на 83% до 1,25 млрд новых тайваньских долларов (41,6 млн долл.) по сравнению с результатом прошлого года. Выручка снизилась на 22% до 70,7 млрд новых тайваньских долларов.

Продажи HTC One, которые активно шли в мае, в начале лета сошли на нет. Продажи в июне оказались на 26,4% ниже, чем год назад.