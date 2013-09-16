Индекс WIG-Ukraine за неделю вырос на 7,6%

Варшава . Индекс украинских компаний Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine за последние пять торговых сессий поднялся на 7,6%, превысив рост основных индикаторов польского фондового рынка и закрывшись вблизи максимума прошлой недели – на уровне 567,87 пункта.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, на прошлой неделе подорожали бумаги 10 из 11 входящих в украинский индекс компаний и единственным эмитентом, уменьшившим свою капитализацию, стала судоходная компания KDM Shipping, акции которой подешевели на 0,21%.

Лидером роста стали бумаги угледобывающей компании Coal Energy (+21,9%), но такое значительное увеличение было достигнуто из-за очень низкой цены компании, которая стоит почти на 90% дешевле, чем на дебюте в августе 2011 года.

Крупнейшая украинская компания на Варшавской бирже Kernel подорожала за неделю на 11%, продемонстрировав второй наилучший результат. Бумаги компании на закрытии в пятницу впервые с начала августа снова стоили дороже 50 злотых.

В число наиболее подорожавших компаний вошли также производитель яиц и яичных продуктов компания Ovostar Union (+8,6%), крупнейший производитель сахара Astarta (+6,9%), а также сельскохозяйственная KSG Agro и производитель аккумуляторов Westa (+5,3%). Другие компании увеличили капитализацию в пределах 0,4-4,6%.

Польские "голубые фишки" поднялись за последнюю неделю на 6,1% на фоне роста на 5,6% индикатора широкого рынка WIG.

Как сообщал УНИАН, индекс WIG-Ukraine, потерявший в августе 5,6%, закончил первую неделю сентября снижением более чем на 3%.

Справка УНИАН. Варшавская фондовая биржа начала рассчитывать WIG-Ukraine, в который входят 11 компаний из Украины, котирующихся на главной площадке, c мая 2011 года с базовых 1000 пунктов.

В апреле текущего года индекс достиг своего исторического минимума на уровне 486,76 пункта.