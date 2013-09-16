Dragon Capital нарастил долю в «Новой линии»

Компания Dragon Capital Investments Limited (Кипр) нарастила долю в ритейлере «Новая линия», развивающем сеть одноименных DIY-гипермаркетов по продаже строительных материалов, до 44,46% (14 тыс. акций).

Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

При этом, согласно сообщению, доля компании Concentra Limited (Кипр) в ритейлере уменьшилась на 1,85 тыс. акций и составила 8,82%.,

По данным НКЦБФР, на второй квартал 2013 года компании Dragon Capital Investments Limited и Concentra Limited владели 36,89% и 14,7% «Новой линии» соответственно.

Как сообщал УНИАН, в августе текущего года Антимонопольный комитет Украины разрешил Dragon Capital Investments Limited приобрести долю в «Новой линии», что обеспечит компании превышение 50% голосов в высшем органе управления ритейлера.

В конце 2009 года Dragon Capital уже приобрел 36,9% акций «Новой линии».

Справка УНИАН. «Новая линия» создана в 2000 году и открыла первый одноименный строительно-хозяйственный супермаркет в Киеве в 2001 году. Сеть гипермаркетов компании на апрель 2013 года насчитывала 16 торговых объектов в Украине, 4 из которых – в Киеве.

«Новая линия» увеличила чистый убыток в 2012 году до 32,4 млн грн с 15,7 млн грн в 2011 году. Дебиторская задолженность «Новой линии» в 2012 году сократилась на 75% и составила 29,8 млн грн.

Компания также сократила долгосрочные обязательства в 2012 году до 54,1 млн грн с 108,4 млн грн в предыдущем году. При этом текущие обязательства компании в 2012 году выросли на 25% - до 770,4 млн грн.